Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ГК "Сегежа"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Сегежа групп", сообщается в обзоре аналитиков.

"После закрытия основной торговой сессии вторника появились новости, что АФК "Система" через АО "Система Финанс" предоставила лесопромышленной группе кредит в размере 7,7 млрд руб. С его помощью "Сегежа групп" сможет рассчитаться по долгу примерно в 8 млрд руб., срок погашения которого заканчивается в 2023 году. Однако группе необходимо рефинансировать другие обязательства, в том числе долги в размере 44,7 млрд руб., которые необходимо закрыть уже в следующем году. Не исключено, что с целью погашения долга компания проведет дополнительное публичное размещение акций, - отмечают эксперты. - Новость может на какое-то время оказать положительное влияние на акции эмитента, однако в долгосрочной перспективе значимые факторы роста не просматриваются: проблемы на рынке недвижимости КНР ограничивают спрос на пиломатериалы".

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