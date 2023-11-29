Возможно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Возможно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и подорожание нефти марки Brent до $82 за баррель на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Вечером во вторник рубль ослаб почти на 1% до 89,4 за доллар на фоне завершения периода налоговых выплат, - отмечается в комментарии. - Относительно юаня российская валюта просела ещё сильнее, поскольку доллар глобально дешевел после достаточно мягких комментариев представителей ФРС США. Однако сегодня утром рубль восстановился до 89 за доллар, а по итогам дня может укрепиться до 88,5 руб./$1 с учётом продолжающегося снижения курса доллара относительно мировых валют".

Баррель Brent подорожал на $1,7 до $81,68. Поддержку ценам оказали комментарии ФРС США, ослабление доллара и предварительные данные о снижении запасов нефти в США. Эксперты банка ожидают, что цена на нефть в среду может подойти к отметке $82 за баррель.

"Доходности большинства ОФЗ почти не изменились. Сегодня на аукционах Минфин предложит только один выпуск - 10-летние ОФЗ-26244 (март 2034) с фиксированным купоном. Если результаты аукционов будут такими же, как в прошлый раз (высокий спрос и отсутствие премий), изменения на вторичном рынке будут незначительными", - прогнозируют в SberCIB.

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