Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в среду в диапазоне 3170-3215п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3170-3215 пунктов в течение торговой сессии в среду, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Общая картина по рынку акций не меняется, однако рост во вторник внушает оптимизм, что индекс Мосбиржи все же сможет удержаться от сильного снижения. Надеемся, что в среду котировки акций Сбербанка смогут подрасти, что должно поддержать рынок", - отмечает аналитик в комментарии.

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