Причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 3150-3250п пока нет - "Алор Брокер"

Среднесрочная картина по индексу Мосбиржи в целом сохраняется, индикатор остается в диапазоне 3150-3250 пунктов, и причин для выхода из него пока не видно, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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