Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 87,5-89,5 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 87,5-89,5 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы связываем устойчивость спроса на валюту последних дней с действиями спекулятивных участников, рассчитывающих на отскок валютных пар в декабре после завершения ноябрьских налоговых выплат, а также ввиду перспективы увеличения госрасходов и видов на сокращение нефтегазовых поступлений из-за снизившихся с конца октября нефтяных котировок. Сдерживать укрепление рубля может и вероятная активизация в конце года оттока капитала (в частности из-за закрытия сделок по покупке активов у нерезидентов), - пишет эксперт в обзоре. - Отметим, что уровень 89 руб./$1 для доллара выглядит важным с технической точки зрения, закрепление выше по итогам недели открывает пространство для развития отскока валютных пар. Мы по-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в пользу некоторого укрепления рубля и оцениваем потенциал роста курса доллара в ближайшие дни как весьма ограниченный. В среду ждем от американской валюты скорее попыток вернуться под отметку 89 руб./$1. Целевым на день видим диапазон 87,5-89,5 руб./$1".

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