Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы. Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. "Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду, исключением является австралийский индикатор. Японский Nikkei 225 снизился по итогам третьей сессии подряд, гонконгский Hang Seng теряет в весе четвертые торги подряд. Инвесторы продолжают фиксировать прибыли после уверенного подъема азиатских рынков с начала ноября. В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд важных статданных, включая отчеты о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в Японии, а также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая.

Nikkei 225 снизился в среду на 0,26%. Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен. "На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch. Hang Seng падает в ходе торгов на 2,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,2%; значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $81,7 за баррель, что всего на 0,02% выше закрытия предыдущей сессии. Накануне эти контракты выросли в цене на 2,1%, до $81,68 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени увеличились на 15 центов и составили $76,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 2,1% - до $76,41 за баррель.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября. Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 ноября выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,887 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,811 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 864,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (-0,84%), "Почта России БО-002P-03" (-0,73%) и "РЖД-001P-16R" (-0,64%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-001Р-10" (+0,49%), "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,23%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13% годовых, а объем размещения - до 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых, купоны квартальные.

АО "ХК "Металлоинвест" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Купоны по выпуску будут переменными, квартальными и с привязкой к ключевой ставке Банка России. Размер премии к ставке ЦБ установлен в размере 1,2% годовых (120 базисных пунктов). Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

ООО "Роял капитал" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов - 18% годовых, 9-12-го купонов - 16% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 19,5% годовых. Купоны квартальные.

АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 16,99% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 1 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 1 декабря.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 30 ноября c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13,1% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,76% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через 2,5 года. Техразмещение запланировано на 5 декабря. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" планирует 5 декабря c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск облигаций серии ПБО-02-05 со сроком обращения 1,25 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 15,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 16,87% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии на уровне 17% годовых. Компания разместила выпуск номинальным объемом 1,15 млрд рублей с погашением в 2033 году в декабре 2018 года по ставке 11% годовых. Купоны годовые. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 973,08 млн рублей.

ПАО "Управляющая компания "Голдман групп" допустило дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщила компания "Регион финанс", выступающая представителем владельцев облигаций (ПВО). Купонная выплата должна была состояться 13 ноября. Как отмечает ПВО, инвесторы получили право на досрочное погашение бумаг. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 года по ставке ежемесячного купона 11,5% до погашения. С декабря 2023 года по выпуску запланирована амортизация. В течение ноября ПВО сообщил о технических дефолтах по облигациям всех эмитентов бондов, входящих в УК "Голдман групп" (в том числе их допустили ТД "Мясничий", ООО "Ист сайбериан петролеум" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита"). У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций. Помимо бумаг самой "Голдман групп", в обращении находится биржевой выпуск облигаций "Мясничего" остаточной стоимостью после амортизации 34,95 млн рублей, выпуск биржевых бондов ООО "ОбъединениеАгроЭлита" на 175 млн рублей и выпуск биржевых облигаций "Ист Сайбериан петролеум" на 126 млн рублей.