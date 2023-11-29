Возможно ускорение роста цены золота в случае преодоления $2050-2080/унц. - БКС Экспресс

Импульс роста цены золота может получить ускорение в случае преодоления уровней $2050-2080 за тройскую унцию, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Цены на золото в среду утром растут пятую сессию подряд и вплотную приблизились к области $2050-2080 за тройскую унцию (уровни исторических максимумов) Это ключевая зона сопротивления, которая для всех очевидна. С 2020 года она трижды выступала точкой разворота растущих трендов. Тот факт, что этот момент все видят, делает указанные рубежи особенно важными. В случае преодоления уровней $2050-2080 импульс роста может получить ускорение, среднесрочный сантимент участников в драгметалле улучшится", - пишет аналитик.

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