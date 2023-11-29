Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются в среду. Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Котировки акций Boeing Co. во вторник выросли на 1,4% (до $222,37) после того, как аналитики RBC Capital Markets улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка". Также они подняли прогнозную цену до $275 с $200.

Бумаги Avidity Biosciences Inc. подскочили в цене почти на 15% на новости о том, что компания расширяет сотрудничество в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний с Bristol Myers Squibb. Стоимость акций Bristol Myers опустилась на 0,2%.

Цена акций Newmont Corp. выросла на 6,3% вслед за повышением стоимости золота. Бумаги других представителей отрасли также подорожали, в том числе Barrick Gold - на 5,3%, Kinross Gold Corp. - на 3,2%.

Котировки бумаг Walmart Inc. увеличились на 1,2%, Tesla - на 4,5%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Chevron Corp. - на 0,8%, Intel Corp. и Apple Inc. - на 0,3%.

В то же время акции Micron Technology подешевели на 1,8%. Производитель чипов памяти улучшил прогноз выручки на первый квартал 2024 финансового года, который завершится 30 ноября. Однако он также поднял оценку операционных расходов, что разочаровало инвесторов, отмечает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 83,51 пункта (на 0,24%) - до 35416,98 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции 3M Co., подорожавшие на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 4,46 пункта (на 0,1%) и составило 4554,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 40,73 пункта (на 0,29%) - до 14281,76 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, исключением является австралийский индикатор.

Японский Nikkei 225 опускается третью сессию подряд, гонконгский Hang Seng - четвертую. Инвесторы продолжают фиксировать прибыли после уверенного подъема азиатских рынков с начала ноября, отмечает Trading Economics.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд важных статданных, включая отчеты о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в Японии, а также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая.

Nikkei 225 теряет 0,1% в ходе торгов. В числе лидеров снижения - акции Kobe Steel (-3,8%), Kawasaki Kisen Kaisha (-3%), Mitsubishi UFJ (-2,3%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,2%) и Honda Motor (-1,3%).

В то же время, дорожают бумаги Toyota Motor (+1,7%), Asahi Group (+1,1%) и Recruit Holdings (+2,4%).

Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен.

"На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch.

Hang Seng упал в ходе торгов на 2,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%.

Стоимость акций Meituan рухнула на 11,7%. Результаты интернет-компании за третий квартал, опубликованные уже после закрытия гонконгского рынка во вторник, оказались сильнее ожиданий рынка, однако ее слабый прогноз разочаровал инвесторов.

В среду Meituan объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму до $1 млрд.

Котировки бумаг Alibaba Group Holding и Tencent Holdings снизились на 2,6% и 1,5% соответственно.

В материковом Китае резко дешевеют акции производителя аккумуляторов Contemporary Amperex (-2,8%), а также BYD Co. (-3,6%), ведущего производителя автомобилей на новых источниках энергии.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,2%, значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,3%.

В Австралии уверенно подорожали акции сырьевых компаний Northern Star Resources (+4,4%) и Evolution Mining (+5,4%).

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $81,68 за баррель, как и на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,70 (2,1%), до $81,68 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 15 центов и составили $76,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,55 (2,1%) - до $76,41 за баррель.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Дальнейшее направление движения цен на нефть во многом зависит от того, сможет ли ОПЕК+ "продемонстрировать сохраняющееся единство внутри группы и приверженность курсу на стабилизацию цен на нефть в долгосрочной перспективе", написали аналитики Sevens Report Research.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 мск в среду.