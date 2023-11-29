Индекс Мосбиржи может уйти выше 3200 пунктов - БКС Экспресс

Локальная картина по индексу Мосбиржи умеренно позитивна, возможен возврат выше 3200 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник показал очень сильную торговую сессию. Индекс Мосбиржи сначала продолжил импульс снижения предыдущих сессий и даже приблизился к 3150 пунктам (ровно к середине бокового коридора последних месяцев), однако затем в акциях прошла волна покупок "широким фронтом" и всю просадку выкупили, - указывает аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина не меняется - торги проходят в широком боковике. Но локальная ситуация выглядит умеренно позитивной после выкупа просадки. Есть шансы на возврат выше 3200 пунктов. Позитивным техническим сигналом мог бы выступить подъем выше 3240 пунктов. В таком случае сантимент на рынке улучшится, и далее базовым сценарием станет "штурм" верхней границ коридора последних четырех месяцев (3280-3300 пунктов) с обновлением годовых максимумов".

"Лучше рынка", по мнению Карпунина, могут выглядеть акции нефтяников, положительный взгляд сохраняется по "Татнефти" и "ЛУКОЙЛу". Среди металлургов позитивные ожидания по "Северстали", отмечает эксперт БКС Экспресс.

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