"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций РусГидро

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "РусГидро", говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила ожидаемо сильные финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ключевыми драйверами значительного роста выручки и рентабельности являются низкая база операционных результатов прошлого года, которая возникла на фоне аномально низкой водности, а также индексация тарифов на электроэнергию для Дальневосточного региона на 50% в начале 2023 года. Вместе с тем эмитент продолжает работу по своей масштабной инвестиционной программе - в планах постройка двух новых ГЭС в Амурской области. В рамках ее реализации капитальные расходы "РусГидро" за девять месяцев 2023 года выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Несмотря на неплохие финансовые результаты, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, так как значительная капитальная программа будет снижать потенциальные дивиденды инвесторам", - пишет эксперт.

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