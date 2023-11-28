.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил день ростом индекса МосБиржи к 3200п на ослаблении рубля, лидировал Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 гг.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., говорится в сообщении на официальном сайте президента. "Бюджет сформирован на основе принципов бюджетных правил, которые определяют...
 
Требования о сборе персональных данных соблюдают менее половины банков
Больше половины российских банков (55%) не учитывают требований Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" (ПД) в пользовательских соглашениях. Речь идет в первую очередь об указании конкретных целей сбора и обработки данных, которые банки...
 
Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма
Россияне осенью стали выбирать практически всю одобренную сумму микрозайма - в среднем 91% от утвержденного лимита. Это максимум с начала 2020 года. В сентябре-октябре 2022 г. показатель составлял 79-81% от одобренной суммы, а в 2021 г. - вовсе...
 
28 ноября 2023 года 19:50

Рынок акций РФ завершил день ростом индекса МосБиржи к 3200п на ослаблении рубля, лидировал Polymetal

Москва. 28 ноября. Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми фондовыми площадками сменилось вечером отскоком вверх вслед за нефтью (Brent превысила $81 за баррель), индекс МосБиржи отыграл все дневные потери и вышел в "плюс" на фоне ослабления рубля после завершения налогового периода. Лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+10,9%), "Роснефти" и подорожавшие на отчете за 9 месяцев бумаги "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,36 пункта (+0,2%, утром индекс опускался ниже 3160 пунктов), индекс РТС - 1128,61 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 89,26 рубля (+0,46 рубля), минимум сессии составил 88,54 руб./$1.

Акции Polymetal выросли до 514,6 рубля, прибавив с начала недели 30% - тем самым бумаги отыграли большую часть падения в минувшие четверг-пятницу (откат в конце прошлой недели на новостях об обмене бумаг начался с уровня 559,4 рубля).

Также подорожали во вторник акции "Роснефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +2,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%). EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, большую часть дня рубль выглядел сильным, однако ближе к вечеру начал сдавать позиции. В свою очередь котировки Brent после утренней просадки вернулись к росту и закрепились чуть выше $81 за баррель. На фоне благоприятствующих изменений конъюнктуры индекс МосБиржи сумел компенсировать дневные потери.

Внешний фон был смешанным: китайские биржевые индексы подросли, европейские площадки торговались в основном в небольшом "минусе". В середине недели пройдет заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США будут опубликованы важные статданные, в том числе вторая оценка ВВП за третий квартал и недельные изменения запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Кроме того, инвесторы обратят внимание на "Бежевую книгу" ФРС (отчет, дающий общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США); "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Роснефть" и "Башнефть" (MOEX: BANE) в среду раскроют финрезультаты по МСФО за третий квартал.

"Краткосрочно вектор движения рынка может зависеть от ценовой ситуации в нефти, динамики курса рубля, корпоративных новостей. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 ноября - 3150-3250 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, тон торгам на российском рынке во вторник задавала неопределенность - активность покупателей сдерживали неопределенные перспективы, связанные с заседанием ОПЕК+ 30 ноября по вопросу квот на добычу.

В лидерах роста второй день подряд выступили расписки группы Polymetal, так как опасения инвесторов относительно рисков обмена бумаг группы на акции казахстанского головного общества не реализовались. Нефть марки Brent превысила $81 за баррель на ожиданиях дополнительного сокращения лимитов добычи в рамках сделки ОПЕК+. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 29 ноября - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи вновь отступил от локальных минимумов и вышел в "плюс" благодаря покупкам в отдельных акциях и динамике рубля.

Акции Polymetal продолжили восстановление от локальных минимумов и превысили отметку 500 руб. Страхи делистинга бумаг с Мосбиржи после редомициляции в Казахстан, судя по всему, развеиваются. "РусГидро" во вторник представила финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,1 раза. Акции "Аэрофлота" снизились, несмотря на в целом позитивные ожидания от выходящей в среду финансовой отчетности за III квартал по МСФО.

Зарубежные фондовые площадки во вторник вновь не показали значительных изменений, оставаясь в ожидании дополнительных экономических сигналов по ходу недели. Цены на золото выросли до уровней мая на фоне мировой экономической и геополитической неопределенности. Закрепление золота выше сопротивления $2020 за унцию позволит ожидать движения в район $2035, $2060 и $2090 за унцию. Индексы МосБиржи и РТС сохранили поддержки 3190 и 1120 пунктов, от которых будет зависеть как минимум краткосрочное направление движения рынка. В рублевом сегменте, очевидно, нет уверенности в обоснованности дальнейших продаж: индекс МосБиржи в ноябре уже второй раз отступает от важной поддержки, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, под давлением продаж остаются акции крупнейших банков, которым прогнозируют снижение прибыли в 2024 году. Акции золотодобывающих компаний пользуются спросом на фоне роста котировок золота, которые находятся на полугодовом максимуме. При этом в бумагах Polymetal идет восстановительный рост на ожиданиях, что после обмена акций их стоимость в Казахстане также возрастет, так как компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,3%) подтвердила, что планирует сохранить все свои листинги, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР) и листинг на Лондонской фондовой бирже, Мосбирже и международной бирже Астаны после предлагаемой редомициляции. Выкупа каких-либо бумаг не планируется, а вопрос выплаты дивидендов всем акционерам, с учетом регуляторной среды, прорабатывается, отмечает аналитик.

В Европе некоторый пессимизм на рынок принесли заявления представителей ЕЦБ. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что регулятор может вновь повысить ставку, если ожидания по инфляции ухудшатся. При этом также не стоит торопиться со снижением ставки после столь быстрого ее повышения. Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард также остудила слишком оптимистичные ожидания, сообщив, что работа регулятора по сдерживанию инфляции еще не закончилась. На фоне этих заявлений оценка вероятности снижения ставки ЕЦБ в апреле на 25 б.п. упала до 45% с 90%.

Нефть во вторник умеренно подросла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе нет запланированных звонков между президентом РФ и главой Саудовской Аравии. Он также напомнил, что российская сторона традиционно воздерживается от каких-либо заявлений перед совещанием ОПЕК+. Соответственно, контакты осуществляются в этом формате. Также поддержку нефти обеспечивают сообщения о существенном сокращении добычи в Казахстане, а также ожиданиях относительно сокращения запасов в США, полагает Кочетков.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,01-0,4%), но плюсуют США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта по сравнению с 98,1 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Банк Кореи. Индикатор снижается четвертый месяц подряд.

В среду станет известна вторая оценка динамики ВВП США в III квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно растут после снижения днем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $81,54 за баррель (+1,9% и -0,7% в понедельник), январская цена WTI - $76,42 за баррель (+2,1% и -0,9% накануне).

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании, и 25%-ный шанс, что добыча будет повышена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.

Тем временем, советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил во вторник, что добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана сокращена на 56%. Как сообщалось накануне, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+24,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+14,1% и +24,2% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+12,6%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+10,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+9,9% и +10,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+9,3%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+5,7%) в июле-сентябре 2023 года получило чистую прибыль в размере 3,2 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+1,9%) по МСФО в третьем квартале этого года достигла 1,69 млрд руб., что в 3,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Как сообщается в отчетности компании, показатель EBITDA за квартал составил 6,77 млрд руб. Это на 37,6% больше аналогичного показателя за III квартал 2022 года.

Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+1,6%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 359 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Валовая прибыль составила 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей. Сравнительные показатели за аналогичный период 2022 года ТМК не публикует.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6,9%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-4,1%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-3,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-3,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,6%), бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,63 млрд рублей (из них 11,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,9 млрд рублей на бумаги Polymetal и 2,62 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 ноября 2023 года 19:29
Рубль развернулся вниз по итогам вторника, заметно упал к основным валютам после завершения налоговых выплат
Москва. 28 ноября. Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже, заметно укрепились по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине после завершения перечисления в бюджет основных налоговых выплат ноября.    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 19:01
"Финам" повысил целевую цену акций Норникеля до 18234 руб
"Финам" повысил целевую цену акций "Норникеля" до 18234 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив рейтинг на уровне "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Предполагаемый потенциал роста составляет 6,7% с текущих уровней. "Норникель" корректирует инвестиционную программу и...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 18:46
Операции ЦБ в 2024 году могут поддержать рубль - Райффайзенбанк
Операции ЦБ РФ в 2024 году могут поддержать рубль, полагают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ объявил, что с января планируется возобновление валютных интервенций, связанных с бюджетным правилом. Сам объем покупок / продаж валюты пока не определен, но регулятор объявил, из чего он будет складываться:...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 18:32
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации НОВАТЭКа с потенциальной доходностью +12,52%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "НОВАТЭКа" с потенциальной доходностью +12,52% на май 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка. Выпуск НОВАТЭК1Р1 с погашением через два с половиной года - в мае 2026 года - дает премию к ОФЗ порядка 170 б. п. Аналитики сервиса...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 18:04
Рубль исчерпал основной потенциал к укреплению - "Финам"
Рубль, скорее всего, исчерпал основной потенциал к укреплению, значительное снижение курса пары доллар/рубль с текущих уровней выглядит маловероятным, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Расходы госбюджета в декабре обычно растут, что обеспечивает приток значительного количества...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 17:45
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Эмитент представил финансовые результаты за 3К23:...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 17:20
Рубль может ослабнуть до 90 руб./$1 в декабре - БКС Экспресс
Курс валютной пары доллар/рубль может уйти к верхней границе торгового диапазона 88-90 руб./$1 в декабре 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Российский рубль стабилен во вторник на фоне восстановления цен нефти и газа. Волатильность торгов пониженная, дневная амплитуда...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 16:42
Среднесрочные ОФЗ выглядят привлекательно - Альфа-банк
Наиболее привлекательно на фоне дефицита бумаг и отсутствия нового предложения в настоящее время выглядят рублевые гособлигации срочностью четыре-пять лет, считает аналитик Альфа-банка Мария Радченко. "Переход ЦБ РФ к резкому ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) во второй половине текущего...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 16:14
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания повысила цены на Model Y в КНР на 0,7% (до CNY306400) на фоне заметного сокращения поставок в материковый Китай (минус 32,8% м/м в сентябре и минус 34,2% м/м в октябре, по...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 15:46
Акции НЛМК остаются во власти "медведей" - "Велес Капитал"
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с технической точки зрения пока остаются во власти "медведей", при этом отсутствие дивидендов не добавляет и фундаментальный оптимизм, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "НЛМК" в понедельник...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 15:45
Рубль немного подрастает к основным валютам в единый день уплаты налогов
Москва. 28 ноября. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль подрастает к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов.    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 15:20
Акции Селигдар неинтересны для вложений в настоящее время - "Солид Брокер"
Акции холдинга "Селигдар" не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, считают аналитики "Солид Брокер". "Одна из идей на 2024 год заключается в росте котировок золота. Поэтому логично, что ее можно отыгрывать в том числе через золотодобывающие компании. Однако подходит ли для...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 15:01
NASDAQ и S&P 500 не готовы обновить годовые максимумы - Freedom Finance Global
NASDAQ и S&P 500 не готовы обновить годовые максимумы на торгах во вторник, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "NASDAQ и S&P 500 не готовы во вторник обновить годовые максимумы, и торговая динамика будет смешанной, - прогнозирует...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 14:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 1060 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1060 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 29...    читать дальше
.
28 ноября 2023 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Synopsys с целью $600
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Synopsys Inc. с целевой ценой $600 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $515, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет 29...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.