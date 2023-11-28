Рубль развернулся вниз по итогам вторника, заметно упал к основным валютам после завершения налоговых выплат

Москва. 28 ноября. Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже, заметно укрепились по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине после завершения перечисления в бюджет основных налоговых выплат ноября.

Курс доллара США составил 89,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 63,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,19 руб./EUR1, подорожав на 92 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 76,33 копейки, до 93,38 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,1 копейки - до 12,48 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению вечером во вторник, завершил торги заметным ослаблением в основных валютных парах по факту окончания налогового периода ноября. 28 ноября компаниям-экспортерам перечислили в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Участники рынка продолжают анализировать сообщение ЦБ РФ о возобновлении с января 2024 года проведения операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе осуществленных в 2023 году.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин, сообщил регулятор накануне. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

"Рубль во вторник чувствовал себя довольно уверенно, значительную часть дня не оставлял попыток отодвинуть доллар ближе к 88,5. На сегодняшний день пришелся пик налогового периода, это могло придавать сил нацвалюте. Отметим также относительную слабость доллара на глобальном рынке - индекс американской валюты DXY двигался у трехмесячных минимумов чуть выше 103 п. Базовыми опорами для рубля остаются жесткость денежно-кредитной политики и обязательные нормы продаж выручки экспортерами. В ближайшие дни маятник может качнуться не в пользу рубля. Налоговый период останется позади, а цены на нефть, которые в ноябре просели примерно на 10% от уровней сентября-октября, не спешат этот спад отыгрывать. Возможно, котировки "черного золота" поддержит решение ОПЕК+ по итогам министерской встречи в этот четверг. По нашим оценкам, в середине недели доллар может начать смещаться к верхней границе диапазона 87-90 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Локальное ослабление рубля связано с завершением налогового периода. На этом фоне предложение валюты на российском рынке снизилось. Также стоит отметить, что вырос спрос на иностранную валюту среди российских туристов и импортеров перед длительными праздниками. В декабре некоторое ослабление национальной валюты может продолжиться. Исторически этот месяц был неудачным для рубля. Однако в среднесрочной перспективе для значительного снижения рубля оснований нет: продолжают действовать указ президента о продаже валютной выручки экспортерами, плюс сохраняется жесткая монетарная политика. Также стоит отметить, что ЦБ накануне объявил о возобновление в январе 2024 года операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ в рамках бюджетного правила. Одновременно с этим регулятор должен продать часть валютных сбережении для покрытия дефицита бюджета. Чистое сальдо данных операций - в пользу рубля, что должно позитивно отразиться на его курсе", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть растут во вторник после четырех сессий снижения.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,34% - до $81,86 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,39% - до $76,64 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены, а африканские страны сопротивляются этому, в связи с чем потребовались дополнительные переговоры перед заседанием.

Саудовская Аравия с июля этого года добровольно ограничивает добычу на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к согласованному в рамках ОПЕК+ сокращению производства. Ее решение снизить добычу поддержало нефтяной рынок летом этого года, однако с конца сентября нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса, отмечает Market Watch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 ноября на 9,43 копейки, до 88,6102 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,35 копейки, до 97,0659 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 4,04 копейки по отношению к понедельнику и составил 88,6175 руб./$1. Напротив, средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,6 копейки и составил 88,7138 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 372,301 млн, из которых $441,199 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $931,102 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 8,48 копейки, до 97,0279 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 6,15 копейки, до 97,2077 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR507,24 млн, из которых EUR131,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR375,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 ноября, банки разместили 750 млрд рублей (при лимите 750 млрд рублей и спросе 1 трлн 620,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 ноября опустилась на 2 базисных пункта - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 8 базисных пунктов - до 14,68% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,41% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,03% годовых.