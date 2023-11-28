"Финам" повысил целевую цену акций "Норникеля" до 18234 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив рейтинг на уровне "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Предполагаемый потенциал роста составляет 6,7% с текущих уровней.

"Норникель" корректирует инвестиционную программу и перестраивает экспортную логистику, сохраняя прочные позиции на рынке металлов, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Компания выигрывает от девальвации рубля при сохранении риска увеличения фискальной нагрузки. На фоне роста FCF "Норникель" возобновляет выплату дивидендов. Также планируется провести дробление акций в соотношении 1 к 100, что повысит их доступность для розничных инвесторов. Мы пересмотрели оценку "Норникеля" в сторону повышения, считая, что эти факторы во многом уже учтены рынком в цене акций компании. Если коррекция продолжится, акции компании могут стать интересными для покупки".

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.