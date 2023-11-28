Операции ЦБ в 2024 году могут поддержать рубль - Райффайзенбанк

Операции ЦБ РФ в 2024 году могут поддержать рубль, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ объявил, что с января планируется возобновление валютных интервенций, связанных с бюджетным правилом. Сам объем покупок / продаж валюты пока не определен, но регулятор объявил, из чего он будет складываться: во-первых, регулярные интервенции в рамках бюджетного правила, приостановленные с августа, когда нефтегазовые доходы начали превышать базовый уровень, и ЦБ мог перейти к нетто-покупкам, во-вторых, сами отложенные покупки валюты в августе-декабре 2023 года, в-третьих, зеркалирование трат ФНБ", - напоминают эксперты.

Плановая величина дополнительных нефтегазовых доходов, зафиксированная в бюджете на 2024 год, составляет 1,8 трлн руб., тогда как возможный уровень перенесенных с этого года интервенций аналитики Райффайзенбанка оценивают в ~1,6 трлн руб.

"При этом, ЦБ все-таки может остаться продавцом валюты в нетто-эквиваленте - за счет третьей компоненты (зеркалирование трат ФНБ), - допускают аналитики. - Сейчас для этих целей регулятор продает валюту с потолком в 0,3 трлн руб. за полугодие - такой масштаб может сохраниться далее. На 2024 год планируется начать зеркалировать траты ФНБ, направленные на покрытие дефицита бюджета (может составить ~3 трлн руб. за 2023 год, основываясь на оценках по финансированию дефицита бюджета на этот год из пояснительной записки). Таким образом, за год в целом ЦБ может оказаться нетто-продавцом валюты (хоть и при близком к нулю объеме чистых продаж)".

По мнению стратегов банка, эти расчеты являются предварительными, и итоговая ситуация будет сильно зависеть от параметров расчетов, которые ЦБ определит в конце года. В то же время определяющим фактором для курса рубля останется динамика счета текущих операций - в следующем году он должен сложиться как минимум на уровне 2023 года (по оценкам ЦБ, $75 млрд против $60 млрд).

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