"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "НОВАТЭКа" с потенциальной доходностью +12,52% на май 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

Выпуск НОВАТЭК1Р1 с погашением через два с половиной года - в мае 2026 года - дает премию к ОФЗ порядка 170 б. п. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают такой срок до погашения оптимальным. Таким образом, инвестор может зафиксировать доходность в районе 13% на период, когда ожидаемая доходность снизится. Это несколько выше, чем по большинству бумаг этой рейтинговой группы с аналогичной длиной, подчеркивается в инвестидее. При этом дюрация в 2,24 года (время до момента полного возврата инвестиций) снижает риски существенного падения котировок.

У компании устойчивое финансовое положение, добавляют эксперты. "НОВАТЭК" имеет высшие кредитные рейтинги ruAAA от агентства "Эксперт РА" и ААА(RU) от АКРА. Чистая денежная позиция по итогам первого полугодия 2023 года составила почти 26 млрд рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.