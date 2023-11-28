Рубль исчерпал основной потенциал к укреплению - "Финам"

Рубль, скорее всего, исчерпал основной потенциал к укреплению, значительное снижение курса пары доллар/рубль с текущих уровней выглядит маловероятным, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Расходы госбюджета в декабре обычно растут, что обеспечивает приток значительного количества рублей на внутренний валютный рынок. Под конец года импортеры обычно наращивают закупки импорта под рождественские подарки россиян. Сезонно в декабре растет спрос на импорт, а при курсе 88 руб./$1 платежеспособность рублевых доходов в валютном измерении повысилась на 13-15% по сравнению с октябрьским курсом доллара. Кроме того, с середины октября цены на нефть снизились почти на 15%, усиливаются вторичные санкции на основных клиентов России. Поэтому в декабре можно ждать снижение поступления валютной выручки на 10-15% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. Отсюда можно предположить, что дальнейшее усиление рубля мы пока не увидим, - пишет эксперт в обзоре. - Шансы на то, что доллар снова опустится в район 70 руб./$1, крайне низки. Это можно объяснить тем, что госбюджету России невыгоден сильный курс рубля на 2024 год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, вырастут с 29 трлн руб. в 2023 году до 36,7 трлн руб. в 2024 году. Как известно, каждый рубль прироста курса доллара приносит в бюджет около 100-120 млрд руб. дополнительных годовых доходов. И можно сказать, что слабая нацвалюта - сейчас один из основных источников дополнительных доходов. На наш взгляд, стабилизация курса пары USD/RUB до конца года в районе 88-95 руб./$1 - это наиболее вероятный сценарий. Этот период относительной стабильности российской валюты может продолжаться вплоть до президентских выборов в марте 2024 года".

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