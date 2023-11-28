Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент представил финансовые результаты за 3К23: выручка и чистая прибыль превысили прогнозы. Полагаем, акции компании упали в стоимости на торга в силу опасений относительно перспектив потребительского спроса в КНР результатов за 4К23", - отмечают эксперты.

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