Рубль может ослабнуть до 90 руб./$1 в декабре - БКС Экспресс

Курс валютной пары доллар/рубль может уйти к верхней границе торгового диапазона 88-90 руб./$1 в декабре 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль стабилен во вторник на фоне восстановления цен нефти и газа. Волатильность торгов пониженная, дневная амплитуда колебаний около полпроцента, поскольку триггеров к направленному движению курсов пока нет. Среднесрочно на стороне рубля играют факторы жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ и нормативы продажи валютной выручки экспортеров. Краткосрочно давление в инвалютах может снизиться из-за завершения налогового периода, поскольку предложение валюты на рынке сократится, - пишет аналитик в обзоре. -Таким образом, ждать резкого разворота рубля вниз и очередную волну девальвации нацвалюты не приходится: сантимент за последние два месяца изменился, спекулятивные атаки на рубль отбиты, а ДКП ЦБ и нормативы будут актуальны как минимум до весны 2024 года. Однако техническая коррекция перепроданных мировых валют по-прежнему на повестке, и в рамках торгового диапазона 88-90 руб./$1 в декабре доллар США может взять курс на его верхнюю границу".

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