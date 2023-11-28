Рубль немного подрастает к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 28 ноября. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль подрастает к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов.

Курс доллара США составил 88,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,98 копейки, до 92,35 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,1 копейки - до 12,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к основным валютам в единый день уплаты налогов. 28 ноября компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Торговая сессия отличается слабой активностью в отсутствии ярких новостных поводов к движению, при этом участники рынка продолжают анализировать сообщение ЦБ РФ о возобновлении с января 2024 года проведения операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе осуществленных в 2023 году.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет отражать взаимозачет трех компонентов. Во-первых, ЦБ РФ начнет действовать от имени Минфина на ежемесячной основе с целью зеркалирования операций в рамках бюджетного правила. Проект бюджета 2024 предусматривает увеличение средств ФНБ примерно на 500 млрд руб., однако в последние 5 месяцев среднемесячный объем сбережений правительства составлял 300 млрд руб., и следовательно, эти операции могут в ближайшее время создавать аналогичный спрос на валюту", - пишет эксперт.

Во-вторых, ЦБ РФ будет учитывать объем валюты, которая должна была быть куплена на рынке в рамках бюджетного правила и других операций с ФНБ в 2023 году, отмечается далее в комментарии. В-третьих, ЦБ РФ также будет учитывать валютные операции, зеркалирующие инвестиции ФНБ.

"Мы считаем, что вторая и третья опции в той или иной степени нейтрализуют друг друга, и таким образом, высока вероятность того, что ЦБ РФ станет чистым покупателем валюты с начала 2024 года. В целом эта новость соответствует нашему мнению о том, что курс рубля сейчас находится на своих самых сильных уровнях, и его дальнейшее укрепление нам не представляется очень вероятным", - делает вывод Орлова.

Возможно некоторое укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и сохранение котировок нефти в диапазоне $80-81 за баррель Brent во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Банк России заявил о возобновлении со следующего года операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, - напоминают эксперты. - Примечательно, что фактический объем покупок иностранной валюты на рынке будет уменьшен на объем использования средств ФНБ в этом году. Если это использование будет значительным, а такое право у Минфина есть, поскольку он может взять на покрытие дефицита бюджета 2,9 трлн руб., то вероятно, что покупки валюты Банком России в следующем году будут небольшими и даже могут продолжиться ее продажи, что умеренно позитивно для рубля. Итоговый объем использования средств ФНБ будет объявлен в декабре. Рубль в понедельник подорожал до 88,3 руб./$1, но пока не смог закрепиться на этом уровне и вернулся к 88,8 руб./$1. Мы считаем, что небольшое укрепление до 88,5 руб./$1 во вторник все же возможно".

Баррель Brent подешевел в понедельник на $0,6 - до $79,98. Инвесторы ждут встречи ОПЕК+, давление на котировки оказывает сезонное снижение спроса и ожидания, что предложение нефти зимой и в следующем году вырастет. По прогнозам аналитиков SberCIB, цена Brent во вторник останется в диапазоне $80-81 за баррель.

Пара доллар/рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 88-90 руб./$1 в 2024 году, полагают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Банк России с 2024 года возобновляет операции на валютном рынке от имени Минфина для целей "зеркалирования" на открытом валютном рынке операций с ФНБ, - пишут эксперты. - По совокупности факторов регулятор может приступить к продаже юаней, что в зависимости от сценариев будет нейтрально или позитивно для рубля ввиду восполнения валютной ликвидности. Решение подкрепляет наш валютный прогноз на 2024 год - полагаем, пара USD/RUB удержится в интервале 88-90 руб./$1".

Подъем цен на нефть усилился днем во вторник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,94% - до $80,72 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,97% - до $75,57 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября вместо 26 ноября. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников понизить нефтедобычу для поддержки рынка.

Банк России во вторник, 28 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 ноября, банки разместили 750 млрд рублей (при лимите 750 млрд рублей и спросе 1 трлн 620,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых.