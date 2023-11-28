Среднесрочные ОФЗ выглядят привлекательно - Альфа-банк

Наиболее привлекательно на фоне дефицита бумаг и отсутствия нового предложения в настоящее время выглядят рублевые гособлигации срочностью четыре-пять лет, считает аналитик Альфа-банка Мария Радченко.

"Переход ЦБ РФ к резкому ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) во второй половине текущего года, вызванный стремительным ростом инфляции, стал неожиданностью для участников рынка и привел к заметному снижению котировок ОФЗ в 3К23. К концу октября доходность ОФЗ выросла на внушительные 200-400 б.п. по сравнению с данными на 30 июня 2023 года. Однако наученные успешным опытом прошлых лет участники рынка ожидают от ЦБ скорой победы над инфляцией и разворота ДКП в сторону смягчения, - указывает эксперт. - В этой связи с начала ноября доходность ОФЗ снизилась на 50-100 б.п. Текущая доходность ОФЗ на уровне 11,3-11,8% находится существенно ниже уровня ключевой ставки (15%), а инвесторы задаются вопросом - не пора ли увеличить позиции в долгосрочных ОФЗ, чтобы не пропустить ралли, когда ЦБ перейдет к снижению ставок".

"Мы полагаем, что динамика котировок в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться объемом бумаг в обращении, особенно в отношении облигаций с фиксированным купоном, а также поведением ключевых инвесторов (системно значимых банков). Несмотря на то что текущий уровень доходности ОФЗ выглядит заниженным по сравнению с ключевой ставкой ЦБ, считаем, что потенциал снижения котировок ОФЗ является ограниченным даже несмотря на риск роста ключевой ставки в декабре 2023 года, - пишет Радченко в материале. - Мы полагаем, что стабильная база инвесторов в ОФЗ и ограниченный спекулятивный потенциал этого рынка поддержат котировки. Одновременно мы не ожидаем существенное снижение доходности в 2024 году, учитывая текущий относительно низкий уровень доходности, который уже учитывает понижение ставки от текущего уровня, а также наличие значительных проинфляционных рисков, что может потребовать от ЦБ сохранения ставки на повышенном уровне относительно продолжительное время".

"Наиболее привлекательно, на наш взгляд, выглядят облигации срочностью 4-5 лет на фоне дефицита бумаг и отсутствия нового предложения. Мы ожидаем опережающей динамики котировок данных выпусков. В отсутствие дополнительных рисков предполагаем снижение доходности ОФЗ на среднем и дальнем участке кривой на горизонте года до уровня 10-10,5%, что соответствует росту цен в диапазоне 7-10%. Выделяем ОФЗ 26224, 26228 и 26237 как наиболее привлекательные из среднесрочных ОФЗ", - указывает эксперт банка.

"Ключевым риском для восстановления российского долгового рынка мы считаем резкое усиление геополитического напряжения, а также существенное снижение цен на ресурсы, однако на данном этапе вероятность реализации этих рисков не выглядит высокой. По мере снижения инфляции мы ожидаем сокращения интереса к ОФЗ с переменным купоном, однако при этом мы не ожидаем массового выхода инвесторов из флоатеров. Возможность хеджирования процентного риска, которую дают флоатеры, важна для основных инвесторов в ОФЗ (банков и управляющих компаний), соответственно можно предположить, что они будут сохранять такие бумаги в своих портфелях", - отмечает аналитик в обзоре.

По мнению Радченко, всплеск интереса розничных инвесторов к ОФЗ маловероятен. "Мы не считаем, что в среднесрочной перспективе влияние розничных инвесторов на долговой рынок может усилиться (по аналогии с рынком акций). Текущий уровень доходности ОФЗ не является привлекательным для инвесторов-физлиц. Можно ожидать некоторого роста интереса к среднесрочным ОФЗ с высоким купоном, позволяющим зафиксировать двузначный уровень доходности на горизонте 10+ лет (например, ОФЗ 26244, март 2034 года, ставка купона - 11,25%), однако это не повлияет на расстановку сил среди ключевых инвесторов в облигации", - пишет она в материале банка.

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