Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания повысила цены на Model Y в КНР на 0,7% (до CNY306400) на фоне заметного сокращения поставок в материковый Китай (минус 32,8% м/м в сентябре и минус 34,2% м/м в октябре, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей). Мы считаем повышение цен незначительным и полагаем, что оно не сможет компенсировать снижение продаж в регионе", - отмечают эксперты.

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