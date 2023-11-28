Акции НЛМК остаются во власти "медведей" - "Велес Капитал"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с технической точки зрения пока остаются во власти "медведей", при этом отсутствие дивидендов не добавляет и фундаментальный оптимизм, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"НЛМК" в понедельник представил слабые финансовые результаты за 2К23. Компания не публиковала отчетности за аналогичный период прошлого года, но согласно нашим оценкам, выручка снизилась на 1,1% г/г, EBITDA - на 23,5% г/г. Чистая прибыль по МСФО за 1П23 составила 91,7 млрд руб. В целом фундаментальные перспективы эмитента на среднесрочный период нам представляются неопределенными ввиду планов ЕС по отказу от ввоза российских слябов (основная статья экспорта "НЛМК" в Евросоюз) с октября 2024 года. Уже сейчас ряд стран Евросоюза, сильно зависящих от импорта стали, просят продлить разрешение на импорт вплоть до 2028 года, но гарантий в данном вопросе нет, - указывает эксперт в материале. - С технической точки зрения акции "НЛМК" на данный момент выглядят слабо и развивают среднесрочный нисходящий тренд. Бумаги сформировали фигуру "двойная вершина" и при положении ниже ее основания (187 руб.) рискуют развить снижение с целью 159 руб. (разница между вершиной и основанием). Сигналы дневного и недельного графика при этом указывают лишь на некоторую перепроданность бумаги и возможность краткосрочной восходящей коррекции, но в целом как минимум ниже сопротивления 195,5 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) риски по акциям преобладают "медвежьи". Фундаментально оптимизма "НЛМК" не добавляет и отсутствие дивидендов".

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