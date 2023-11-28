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Главная / Мнения аналитиков / Акции Селигдар неинтересны для вложений в настоящее время - "Солид Брокер"
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28 ноября 2023 года 15:20
Акции Селигдар неинтересны для вложений в настоящее время - "Солид Брокер"
Акции холдинга "Селигдар" не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, считают аналитики "Солид Брокер". "Одна из идей на 2024 год заключается в росте котировок золота. Поэтому логично, что ее можно отыгрывать в том числе через золотодобывающие компании. Однако подходит ли для этого "Селигдар" или стоит смотреть другие компании? Опубликованная промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента по МСФО за 9М23 как раз показывает, что компания не смогла воспользоваться сверхсильной конъюнктурой в 3К, когда были рекордные цены на золото в рублях. EBITDA не смогла перебить предыдущие максимумы 2021 года, маржинальность по небанковской EBITDA в третьем квартале была всего 42%. Скорректированная чистая прибыль на акцию также не достигла максимумов. При этом эмитент имеет довольно большую долговую нагрузку, отрицательный свободный денежный поток в 3К23 (сезонно сильном) и при этом оценивается по мультипликаторам довольно дорого (EV/EBITDA 6,9; P/E скорр. 19,4х). Также остаются вопросы к сокращению оборотного капитала в 4К22 на фоне резкого роста кредиторской задолженности, - указывают эксперты в обзоре. - Поэтому мы считаем, что "Селигдар" сейчас не особо интересен. Компании будет сложно нарастить дивидендные выплаты даже при дальнейшем росте цены золота. Однако в качестве облигационного эмитента он выглядит привлекательно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕЛИГДАР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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