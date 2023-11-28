NASDAQ и S&P 500 не готовы обновить годовые максимумы - Freedom Finance Global

NASDAQ и S&P 500 не готовы обновить годовые максимумы на торгах во вторник, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"NASDAQ и S&P 500 не готовы во вторник обновить годовые максимумы, и торговая динамика будет смешанной, - прогнозирует эксперт. - Инвесторы в этот раз относительно слабо реагируют на итоги "черной пятницы", которая в прошлом нередко становилась поводом для начала рождественского ралли. На сырьевом рынке отмечается рост цен на золото, а также другие драгоценные и промышленные металлы, что окажет поддержку котировкам сырьевых компаний. Под давлением после новости о блокировке сделки Amazon может оказаться технологический сектор".

Накануне S&P 500 продолжил колебаться в узком диапазоне, актуальном с 22 ноября, закрывшись символическим снижением, констатирует Ващенко. На его взгляд, техническая картина не изменилась: "Локальным сопротивлением для индекса служит наклонная линия тренда. Бенчмарк по-прежнему стремится протестировать отметку 4600 на фоне благоприятной сезонности, но достижение этой цели становится более трудным. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности. На наш взгляд, рыночной структуре не хватает нескольких дней выраженного коррекционного движения. Ближайшая поддержка располагается в области 4500 пунктов".

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