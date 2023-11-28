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28 ноября 2023 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Synopsys с целью $600
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Synopsys Inc. с целевой ценой $600 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $515, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет 29 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,58 млрд и прибыли на акцию - до $3,038. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $515 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04", - указывают эксперты "Финама". Synopsys - крупнейшая компания, работающая в области САПР для проектирования электроники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SYNOPSYS-АКЦИЯ-ИНВЕСТИДЕЯ
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