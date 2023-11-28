Шансы рынка акций РФ на предновогоднее ралли снижаются - БКС Экспресс

Шансы рынка акций РФ на предновогоднее ралли снижаются, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи под занавес ноября пошел на активное снижение. Близится уровень, ниже которого резко возрастет риск провала, и вопрос с предновогодним ралли - 2023 будет закрыт. Сегодня индекс Мосбиржи на минимуме был у 3157 пунктов - опасное приближение к водоразделу, которое пока отбивается. Уход под середину широкого боковика может резко повысить риски углубления коррекции в сторону нижней границы 3000 пунктов", - пишет аналитик.

По его мнению, под поддержкой на уровне 3150 пунктов позиционные игроки на повышение могут почувствовать угрозу длинным позициям, а активные игроки могут рассматривать потерю рынком уровня как сигнал к открытию спекулятивных коротких позиций. "Синхронная продажа прежних покупателей бумаг и шортистов способна значительно ухудшить локальный биржевой сентимент, - полагает Зельцер. - И о предновогоднем ралли в сезоне 2023 придется забыть. Шанс на предновогоднее ралли все еще есть, но его вероятность в последние дни несколько снизилась".

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