Дальнейшее укрепление рубля маловероятно - Альфа-банк

Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет отражать взаимозачет трех компонентов. Во-первых, ЦБ РФ начнет действовать от имени Минфина на ежемесячной основе с целью зеркалирования операций в рамках бюджетного правила. Проект бюджета 2024 предусматривает увеличение средств ФНБ примерно на 500 млрд руб., однако в последние 5 месяцев среднемесячный объем сбережений правительства составлял 300 млрд руб. и, следовательно, эти операции могут в ближайшее время создавать аналогичный спрос на валюту", - пишет эксперт.

Во-вторых, ЦБ РФ будет учитывать объем валюты, которая должна была быть куплена на рынке в рамках бюджетного правила и других операций с ФНБ в 2023 году, отмечается далее в комментарии. В-третьих, ЦБ РФ также будет учитывать валютные операции, зеркалирующие инвестиции ФНБ.

"Мы считаем, что вторая и третья опции в той или иной степени нейтрализуют друг друга и, таким образом, высока вероятность того, что ЦБ РФ станет чистым покупателем валюты с начала 2024 года. В целом, эта новость соответствует нашему мнению о том, что курс рубля сейчас находится на своих самых сильных уровнях и его дальнейшее укрепление нам не представляется очень вероятным", - делает вывод Орлова.

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