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28 ноября 2023 года 11:30

Рынок акций РФ утром откатился ниже 3170п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, подрос Polymetal

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение по большинству рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, фактором поддержки выступает стабилизация нефти (Brent торгуется выше $80 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3170 пунктов во главе с "Русалом", подросли в рамках коррекции акции Polymetal.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3167,83 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1126,05 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 88,61 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", наблюдаемое с начала недели снижение рынка происходит в рамках краткосрочного нисходящего канала, который образовался на графике индекса МосБиржи. При этом пространство до нижней границы еще есть, поэтому нельзя исключать вероятность просадки до 3150-3170 пунктов. Во вторник ожидается публикация отчетности "РусГидро", которая должна принести позитивные цифры, однако вытянуть весь рынок вверх за собой не сможет.

В США во вторник планируются выступления членов ФРС, резкие заявления которых или неожиданная смена риторики могут привести к серьезному росту волатильности на американских рынках, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает отступать от локальных максимумов на фоне фиксации прибыли по многим эмитентам, но на данный момент снижение выглядит сдержанным и обеспечивается скорее недостатком новых идей для роста.

Индикатор МосБиржи уже находится недалеко от нижней границы краткосрочного "боковика" 3160 пунктов, преодоление которой может предвещать развитие снижения. Во вторник в РФ ожидают финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за III квартал: компания ранее обещала принять усилия по повышению дивидендов. За рубежом продолжат оценивать макроэкономические данные в контексте перспектив движения процентных ставок, говорит аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, в Азии динамика фондовых индексов смешанная на фоне ослабления доллара до 3-месячного минимума и снижения доходности казначейских облигаций США. Цены на нефть незначительно подрастают в преддверии встречи ОПЕК+.

На российском рынке для дальнейшего роста индекса МосБиржи отсутствуют явные стимулы, что позволяет предположить возможный откат на 3100 пунктов, если во вторник по итогам дня будет пробит уровень поддержки 3175 пунктов.

Акции Polymetal с начала недели отскакивают вверх после интенсивных распродаж на прошлой неделе, однако текущий "шорт сквиз" не делает их привлекательными для инвестиций. Вполне возможно, распродажи могут продолжиться. Сбербанк (MOEX: SBER), несмотря на обновление максимумов с начала 2022 года, также перешел к снижению, возможно, под влиянием заявлений главы ВТБ о негативном будущем банковской системы в 2024 году, отмечает Кабаков.

В США накануне индексы акций просели на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США.

Продажи новых домов в стране в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не 759 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

В среду станет известна вторая оценка динамики ВВП США в III квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снижаются на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта по сравнению с 98,1 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Банк Кореи. Индикатор снижается четвертый месяц подряд.

В четверг рынок ждет подведения итогов очередного заседания южнокорейского ЦБ. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки регулятором на уровне 3,5%.

Также в четверг станут известны официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) для экономики Китая за ноябрь, данные о розничных продажах в Японии в октябре.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут после снижения днем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $80,26 за баррель (+0,4% и -0,7% в понедельник), январская цена WTI - $75,11 за баррель (+0,4% и -0,9% накануне).

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании, и 25%-ный шанс, что добыча будет повышена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром во вторник подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-8,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-5,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,9% и -4,6% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7% и -4% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,5%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-4,3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4%). Просели также акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-1,1%).

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+16,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,82 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,2 млрд рублей на бумаги Polymetal и 1,02 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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