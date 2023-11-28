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28 ноября 2023 года 11:14
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Яндекс", "Татнефть", "Транснефть" (ап) и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее привлекательных бумаг на рынке, - отмечается в комментарии. - За 10 месяцев 2023 года банк заработал 1262 млрд руб. чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды это соответствует 27,9 руб. за 10 месяцев. По итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды - около 33 руб. на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50% (около 12% дивдоходности). При этом есть вероятность, что банк выплатит больше 50% прибыли". По мнению экспертов, в кейсе "Яндекса" в ближайшие месяц-полтора должен раскрыться сильный драйвер - сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Разделение бизнеса "Яндекса" - ключевой момент для цены акций, уверены в БКС. Даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес "Яндекса" - высокие темпы роста 2022-2023гг не были отыграны котировками в полном объеме, подчеркивается в комментарии. Аналитики БКС рекомендуют также обратить внимание на акции "Транснефти" в свете ожидаемого дробления (сплита) акций. "Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом, - подчеркивается в комментарии. - Сплит акций должен сделать акции "Транснефти" более доступными для частных инвесторов. После дробления ожидаем притока средств частных инвесторов в инструмент. Бумаги "Транснефти" также интересны как дивидендная фишка - дивдоходность летом 2024 года ожидается в районе 11-14%". Сохраняют эксперты позитивные ожидания и по "Северстали". На их взгляд, бумаги интересны как ставка на внутренний рынок стали. Конъюнктура позволяет компании зарабатывать, несмотря на объявленные ранее новые экспортные пошлины. "Учитывая скопившиеся объемы кеша, а также благоприятную конъюнктуру компания должна вернуться к выплате дивидендов - альтернатив использованию средств не так много, - уверены в БКС. - При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса к концу года или к лету 2024 года". В состав топ-5 акций добавлены бумаги "Татнефти", поскольку они становятся привлекательнее на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат. "Совет директоров компании по итогам III квартала рекомендовал выплатить 35,17 руб. на акцию (5,4% дивдоходности за квартал), - напоминают в БКС. - Это соответствует 100% от чистой прибыли за период. Учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый рубль, компания может и дальше распределять всю прибыль в пользу акционеров. Это предполагает дивдоходность около 16-20% на горизонте 12 месяцев - ощутимо выше рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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