Возможно некоторое укрепление рубля до 88,5 руб./$1 во вторник - SberCIB

Возможно некоторое укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и сохранение котировок нефти в диапазоне $80-81 за баррель Brent во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Банк России заявил о возобновлении со следующего года операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, - напоминают эксперты. - Примечательно, что фактический объем покупок иностранной валюты на рынке будет уменьшен на объем использования средств ФНБ в этом году. Если это использование будет значительным, а такое право у Минфина есть, поскольку он может взять на покрытие дефицита бюджета 2,9 трлн руб., то вероятно, что покупки валюты Банком России в следующем году будут небольшими и даже могут продолжиться ее продажи, что умеренно позитивно для рубля. Итоговый объем использования средств ФНБ будет объявлен в декабре. Рубль в понедельник подорожал до 88,3 руб./$1, но пока не смог закрепиться на этом уровне и вернулся к 88,8 руб./$1. Мы считаем, что небольшое укрепление до 88,5 руб./$1 во вторник все же возможно".

Баррель Brent подешевел в понедельник на $0,6 до $79,98. Инвесторы ждут встречи ОПЕК+, давление на котировки оказывает сезонное снижение спроса и ожидания, что предложение нефти зимой и в следующем году вырастет. По прогнозам аналитиков SberCIB, цена Brent сегодня останется в диапазоне $80-81 за баррель.

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