Вероятно продолжение консолидации индекса Мосбиржи в сложившемся диапазоне - БКС Экспресс

Общая картина по индексу Мосбиржи остается прежней, сценарий продолжения консолидации в устоявшемся диапазоне выглядит наиболее вероятным, считают аналитики БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи в понедельник потерял около 1%, показав один из самых слабых понедельников в 2023 году. Падение сопровождалось увеличением торговых объемов: обороты в акциях индекса выросли на треть относительно среднего значения последних дней, до 79 млрд руб. Несмотря на это, картина почти не меняется, - указывают эксперты в обзоре. - Импульс снижения укладывается в рамки устоявшегося бокового коридора. Никакие ключевые уровни поддержки не пройдены. Промежуточной реперной точкой выступает отметка 3150 пунктов, однако даже в случае спуска ниже нее речь о выходе из боковика последних четырех месяцев идти не будет. До ключевых рубежей поддержки еще далеко, они находятся лишь на 2985-3020 пунктах. Для спуска к ним необходимо появление дополнительных негативных драйверов, например, сильное падение нефти или укрепление рубля".

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