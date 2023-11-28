Вероятно преимущественно боковое движение котировок ОФЗ до середины декабря - ПСБ

Вероятно преимущественно боковое движение котировок рублевых гособлигаций до заседания Банка России 15 декабря 2023 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки госбумаг в понедельник перешли к консолидации - доходности коротких и длинных ОФЗ подросли в пределе 1-2 б.п., а среднесрочных (3-5 лет) снизились на 3 б.п. Снижению доходностей коротких ОФЗ препятствуют риски повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, долгосрочных - предложение Минфина на данном участке кривой, - указывает эксперт в комментарии. - С завершением налогового периода фактор поддержки рубля временно уйдет, и ключевым фокусом для инвесторов станет инфляция и заседание ЦБ РФ в середине декабря: ожидаем преимущественно боковое движение котировок на рынке госбумаг до заседания регулятора".

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