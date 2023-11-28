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28 ноября 2023 года 09:36

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США. Продажи новых домов в стране в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не 759 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тыс. с ранее объявленного уровня.

Рынок ждет обнародования и других важных показателей американской экономики. Так, в среду станет известна вторая оценка динамики ВВП в третьем квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции. Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики во вторник, инвесторы оценивают уже вышедшие статданные и ждут новых. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%. В четверг станут известны официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) для экономики Китая за ноябрь. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,12%. В четверг министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародует данные о розничных продажах в стране в октябре, а в пятницу станет известна динамика безработицы в ней за тот же месяц.

Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi растет на 0,7%. В четверг рынок ждет подведения итогов очередного заседания южнокорейского ЦБ. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки регулятором на уровне 3,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%. Розничные продажи в Австралии, согласно предварительным официальным данным, в прошлом месяце неожиданно снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем, когда они выросли на 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1% в октябре.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка поднимаются утром во вторник после снижения днем ранее. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $80,03 за баррель, что на 5 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 60 центов (0,7%), до $79,98 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли также на 5 центов и составили $74,91 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 68 центов (0,9%) - до $74,86 за баррель.

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы. Встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели "не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено на четыре дня", отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн предупредил, что желание Анголы и Нигерии добывать больше нефти, о котором писали в прессе, может вызвать раздражение Саудовской Аравии, и страна откажется от добровольных сокращений производства, "наводнив мировой рынок нефти". Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании и 25%-ный шанс, что она будет увеличена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 ноября снизилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,736 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,545 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,05% и составил 105,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 ноября) прибавил 0,03%, поднявшись до 865,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,55%), "РЖД-001P-16R" (+0,46%) и "МТС-001P-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,66%), "Почта России БО-002P-03" (-0,63%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Борец капитал" 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона: RUONIA + спред не более 250 базисных пунктов, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

ООО "Энерготехсервис" в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 4,20% от номинала будет погашено в даты выплаты с 12-го по 23-й купоны, еще 49,60% номинала в дату выплаты 24-го купона. В результате дюрация составит около 1,5 года.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей цемента на юге России) установило ставку 25-28-го купонов облигаций серии 001P-01R на уровне 0,75% годовых. Завод разместил 10-летние облигации на 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, а в марте 2018 года провел доразмещение выпуска еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 7,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,75% годовых, по выпуску 20 декабря предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 4-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 18,5% годовых. Выпуск сроком обращения 11,5 лет на 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 11-го купона 10-летних облигаций серии 001P-02 объемом 20 млрд руб. на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2018 года по ставке полугодового купона 10% годовых.

ООО "Биннофарм групп" выкупило в рамках оферты 1 млн 789,511 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 59,65% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 года по ставке квартального купона 9,9% годовых. Ставка текущего купона до оферты через год - 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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