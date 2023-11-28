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28 ноября 2023 года 09:35
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Deere до $424
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Deere & Co. до $424 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена. "Эмитент отчитался за четвертый квартал 2023 финансового года снижением выручки в товарных категориях в среднем на 4%, до $13,8 млрд. Динамика этого показателя, как и EPS, оказалась лучше прогнозов. Однако "гайденс" менеджмента на следующий год оказался очень осторожным: в отношении чистой прибыли ориентир компании находится на 13% ниже консенсусе. Впрочем, после слабых прогнозов конкурентов компании сюрпризом он не стал", - отмечает Глинянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DEERE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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