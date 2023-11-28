"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент выпустил финансовые результаты, показав цифры только за I квартал и I полугодие 2023 года (без цифр за прошлый год). Выручка составила 506 млрд руб. (минус 1% против наших внутренних оценок). Операционная прибыль составила 127 млрд руб. (+2% против наших оценок), рентабельность была на уровне 25%. Цифры по EBITDA не были представлены. Компания показала чистую прибыль в 92 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18%. Свободный денежный поток составил 75 млрд руб. (+18% против наших внутренних оценок). Заметное расхождение наших оценок с фактическими цифрами во многом обусловлено разницами в капитальных затратах. "НЛМК" показал чистую денежную позицию на балансе в размере 16 млрд руб., что равнозначно 2% от капитализации, что существенно меньше "Северстали" и "ММК", где цифры были в районе 13-14%, - указывают эксперты. - В случае распределения 100% денежного потока в форме дивидендов, доходность может составить порядка 8%.Тем не менее мы сохраняем осторожный взгляд на "НЛМК" с учетом рисков запрета на поставки слябов в Европу с октября следующего года, рекомендация - "держать".

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