"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zimmer Biomet с прогнозной ценой $158,9

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zimmer Biomet Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $158,9 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Цена акций компании за период с начала 2023 года находится в минусе на 11%, бумаги выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Ортопедические хирургические процедуры полным ходом восстанавливаются после пандемии коронавируса, а тенденции старения и лишнего веса в странах Запада делают продукцию Zimmer Biomet все более востребованной. Бренд эмитента пользуется отличной репутацией в медицинских кругах и известен не только на Западе, но и во многих развивающихся странах", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Zimmer Biomet Holdings - американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий для хирургии, базирующийся в Индиане. Компания основана в 1927 году как производитель ортопедических шин и впоследствии трансформировалась в многопрофильного разработчика высокотехнологичных устройств и изделий медицинского назначения.

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