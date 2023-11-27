Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3200п по индексу МосБиржи, вырос на 14,5% Polymetal

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, фактором поддержки вечером выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $81 за баррель после падения днем к $79) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам. Индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургов и банков; выросли на 14,5% бумаги Polymetal после обвала почти на 30% в предыдущие два торговых дня на новостях об обмене акций.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3191,05 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1132,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 88,74 рубля (+0,15 рубля), максимум сессии составил 89,24 руб./$1.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+14,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Магнита" (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей, закрытие реестра акционеров - 11 января 2024 года.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник преимущественно снижался, индекс МосБиржи не удержался на рубеже 3200 пунктов. Внешняя конъюнктура не благоволила покупателям.

Нефть Brent в течение дня опускалась ниже $80 за баррель, поскольку рынок беспокоит неопределенность перед предстоящим в четверг заседанием ОПЕК+. Не в пользу роста цен также играют снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке и рост запасов топлива в США.

В ближайшие торговые сессии индекс МосБиржи может двигаться в боковом формате. При развитии нисходящей коррекции ближайшая серьезная зона поддержки расположена вблизи 3150 пунктов. Впрочем, с середины недели, когда рубль может немного ослабеть, потеряв локальную опору в виде налогового периода, акции экспортеров могут получить поддержку, и просадка будет выкуплена. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 ноября - 3150-3250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций провел день в "минусе". Лучше рынка выглядели перепроданные на прошлой неделе расписки Polymetal, которые компания предлагает держателям обменять на акции казахстанского головного общества группы. В аутсайдерах из-за неопределенности перспектив дальнейшего ведения бизнеса из-за санкций стали акции "СПБ биржи" (-10,7%).

Нефть в понедельник большую часть дня снижалась на фоне заявлений Минэнерго США о сложившемся к концу ноября мировом профиците на рынке углеводородного сырья. Прогноз для индекса МосБиржи на предстоящую сессию - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отметил акции "СПБ биржи", которые показали мощную волатильность на ложных слухах о подаче заявления на банкротство.

Отчетность "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2%) за 9 месяцев не впечатлила инвесторов. Бумаги Polymetal продемонстрировали отскок после обвального снижения на прошлой неделе - в четверг-пятницу бумаги упали почти на 30% на планах компании по обмену акций. После падения бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы дальнейшего отскока выглядят туманными.

Просели акции Сбербанка и ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил на встрече с президентом РФ о том, что доходы банковской системы в 2024 году могут снизиться. Это также затронет и результаты ВТБ. В целом ничего нового не было сказано, так как подобный прогноз Андрей Костин озвучивал еще на прошлой неделе. Тем не менее, лишнего упоминания хватило, чтобы бумаги крупнейших банков просели в цене, отмечает аналитик.

Нефть Brent в понедельник падала в район $79 за баррель из-за сомнений относительно единой позиции ОПЕК+ по ограничению добычи. "Скорее всего, Саудовская Аравия и РФ продлят свое добровольное соглашение, тем более что у РФ периодически образовываются технические препятствия по экспорту нефти. В частности, в минувшие выходные была приостановлена отгрузка сырья из КТК на фоне мощного шторма в Черном море", - отметил Кочетков.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в нисходящем боковике в районе отметки 3200 пунктов.

Американский индекс S&P 500 остается в среднесрочном восходящем тренде недалеко от годового максимума. При этом текущую неделю индекс начал снижением в рамках коррекции. Причиной молниеносного ралли в последние две недели стало снижение инфляции. Однако уже на этой неделе коррекция вниз может усилиться.

Во-первых, будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление, на который ориентируется ФРС США в своей монетарной политике. Во-вторых, в пятницу рынки ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое очень важно в преддверии декабрьского заседания американского регулятора. Не исключено, что Пауэлл может продолжить придерживаться жесткой риторики, а также может вновь объявить о своей готовности продолжить повышать ставку в случае необходимости. Инвесторы в условиях состоявшегося ралли и новых опасений могут снизить темпы покупок, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в преддверии заседания ОПЕК+ 30 ноября остаются ниже краткосрочных сопротивлений $82,8 и $78,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), рынок сомневается в способности нефтедобывающих стран расшевелить покупателей. Однако не исключено, что нефтяные "быки" получат позитивные сюрпризы в виде расширения объемов сокращения добычи, в ином случае возрастут риски обновления ценами локальных минимумов.

Индекс МосБиржи продолжает колебания в диапазоне 3160-3255 пунктов в отсутствие драйверов масштабного движения. Индексу РТС для обновления пика прошлой недели 1159 пунктов понадобится дальнейшее укрепление рубля.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,4%), в США динамика смешанная в пределах 0,15%.

На нефтяном рынке цены вечером вышли в "плюс", отыграв дневное снижение (Brent локально опускалась в район $79 за баррель); трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,63 за баррель (+0,1% и -1% в пятницу), январская цена WTI - $75,67 за баррель (+0,2% и -2% в пятницу).

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-14,2% и -14,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-14% и -15,4% "префы"), "СПБ Биржи" (-10,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-9,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-9,5% и -16% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-9,1%).

Акции "СПБ биржи" на пике падения в понедельник достигали уровня 63,8 рубля (-35%).

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже" (SPB: SPBE), датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

Пресс-служба "СПБ биржа" заявила в понедельник, что биржа не подавала документы на банкротство, обладает устойчивым финансовым состоянием. Также "СПБ биржа" планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента c заявлением о ее банкротстве.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,9% и -5,5% "префы") в январе-сентябре 2023 года по РСБУ упала на треть и составила 16,8 млрд рублей (против 25,1 млрд рублей годом ранее), говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Скорректированная EBITDA холдинга "Селигдар" (-2%) по итогам 9 месяцев 2023 года составила 14,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.

При этом по итогам 9 месяцев компания получила чистый убыток по МСФО почти 9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Это было связано, прежде всего, с неденежным убытком от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств в золоте в условиях роста цены золота в долларах и девальвации рубля, поясняет "Селигдар". Скорректированная чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6% и -3,3% "префы") в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей. Дебиторская задолженность компании сократилась с 9,1 млрд рублей на начало года до 7,3 млрд рублей на 30 сентября, кредиторская - с 15,7 млрд рублей до 13,5 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,5% и +2% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+2,3%).

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+0,3%) в III квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 437,1 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в III квартале 2022 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,97 млрд рублей (из них 20,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,3 млрд рублей на бумаги Polymetal и 4,13 млрд рублей на акции "Яндекса").