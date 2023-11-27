Ожидаемый торговый диапазон по паре рубль/доллар на конец года составляет 85-93 руб./$1 - Freedom Finance Global

Ожидаемый торговый диапазон по паре рубль/доллар на конец года составляет 85-93 руб./$1, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Банк России сообщил, что с января 2024 года возобновит операции на валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, учитывая операции, уже осуществлённые ранее с этими средствами, - отмечает эксперт. - Таким образом, Банк России в начале 2024 года возвратится к так называемым операциям "зеркалирования".

По мнению аналитика, это хорошая новость для укрепления рубля в январе 2024 года, и в пользу роста курса рубля будут работать также продажа валютной выручки экспортёрами, налоговые периоды, рост бюджетных доходов, улучшение платёжного баланса и, в конечном счёте, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая будет сохраняться, по прогнозам Мильчковой, как минимум в течение 1 полугодия 2024 года.

"Бурной реакции валютного рынка на эту новость, тем не менее, не случилось, - констатирует эксперт. - Доллар и юань практически стоят на месте, относительно существенно падает только евро, теряя 0,4% стоимости. До конца текущего года мы не ожидаем каких-либо резких колебаний валютного рынка, доллар может находиться в коридоре 85-93 руб., евро 95-102 руб., юань - в диапазоне 12-12,8 руб.".

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