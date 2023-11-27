"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций НЛМК на фоне опубликованных компанией финрезультатов по МСФО за первое полугодие 2023 года, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"НЛМК" опубликовала финансовые результаты по МСФО за1П23 в урезанном виде: выручка превысила наши ожидания на 5%, в то время как EBITDA, по нашим оценкам, оказалась выше на 55% благодаря, как мы считаем, снижению издержек. При этом предполагаем, что свободный денежный поток (FCF) "НЛМК" оказался только на 22% выше наших оценок на фоне накопления оборотного капитала. Чистая денежная позиция (ЧДП) на балансе металлурга, по нашим оценкам, составила $256 млн на конец первого полугодия 2023 года", - пишут эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

Аналитики сохраняют осторожный взгляд на "НЛМК" - по их оценке, акции компании торгуются дороже остальных бумаг в секторе (EV/EBITDA 12M 3.5х против 3.1х и 1.6х у "Северстали" и "ММК" соответственно).

"НЛМК" остается самой непрозрачной бумагой в секторе, - уверены стратеги. - При этом "НЛМК" - один из наиболее чувствительных металлургов к введению экспортных пошлин. Также в октябре 2024 года вступают в силу санкции, запрещающие экспорт стальных полуфабрикатов в Европу - основной рынок сбыта "НЛМК".

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