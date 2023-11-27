Цена золота может установить новый рекорд до конца года - Freedom Finance Global

Цена золота может установить новый рекорд до конца года на уровне $2087 за тройскую унцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на золото поднялись выше психологически значимой отметки $2000 за тройскую унцию, - пишет эксперт. - Спрос на него связан с традиционным статусом одного из наиболее надежных защитных активов в условиях макроэкономической и внешнеполитической неопределенности. Дополнительный драйвер роста ценам обеспечивает увеличение объемов закупок со стороны мировых ЦБ. Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает, что Народный Банк Китая в текущем году приобрел 23 тонны золота, обеспечив себе статус лидера среди мировых регуляторов по этому показателю. ЦБ Польши закупил 22,4 тонны драгметалла. Наибольший спрос на золотые украшения по-прежнему предъявляет Индия".

Аналитик подчеркивает, что котировки золота сохраняют сильную обратную корреляцию с курсом доллара США, так как цены на металл номинированы в этой валюте. Индекс DXY (отношение доллара США к корзине из шести резервных валют) с начала ноября опустился примерно на 10%, так как инфляция в стране замедлилась до 3,2% г/г и рынок все более уверенно ожидает завершения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На этом фоне стратеги инвесткомпании прогнозируют дальнейший цены на золото. и не исключают, что до конца года она установит новый рекорд на отметке $2087 за тройскую унцию.

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