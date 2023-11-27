Котировки акций Селигдара находятся вблизи справедливых уровней - SberCIB

Котировки акций холдинга "Селигдар" находятся вблизи справедливых значений, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Дмитрий Макаров.

"Компания представила финансовые результаты по МСФО за 9М23. Эмитент продемонстрировал высокие темпы роста выручки и EBITDA, что объясняется повышением цен на золото и объемов реализации. "Селигдар" - одна из немногих металлургических компаний, которые платят дивиденды. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2 рубля на акцию за 9М23 с дивидендной доходностью около 3% (выплата составляет более 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за период). Тем не менее стоит отметить снижение рентабельности и то, что котировки бумаг компании выросли более чем на 50% с начала года и находятся вблизи справедливых уровней", - пишет эксперт в обзоре.

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