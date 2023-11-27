Возможно ослабление рубля до 90 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 90 руб./$1 после окончания ноябрьского налогового периода, сообщается в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Пока действует указ об обязательной продаже валюты, шансы на более глубокое ослабление не столь высокие. В ноябре-декабре традиционно увеличивается спрос на валюту со стороны импортеров, но этот спрос в декабре уже будет не столь высоким, так как основные предновогодние платежи за импорт осуществляются ранее, дабы успеть совершить доставку товаров. Поэтому в декабре давление на "россиянина" может оказаться не столь сильное. В любом случае пока остается актуальным диапазон 88-90 руб./$1, а в более широком виде нельзя исключать попытки движения в сторону 85 руб./$1", - пишет Кочетков в материале.

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