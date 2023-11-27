Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Акции эмитента завершили пятницу понижением цены на 0,7%: агентство Reuters со ссылкой на данные компании Counterpoint Research сообщило о сокращении продаж смартфонов iPhone во время китайского фестиваля покупок (продажи эмитента в указанный период упали в стоимостном выражении на 4% г/г, в то время как конкурентам в лице Huawei и Xiaomi удалось нарастить показатели на 66% и 28% соответственно). Если такая динамика продаж сохранится, рост выручки Apple в первом квартале 2024 финансового года замедлится на 0,7 п.п., что соответствует пятничному снижению цены акций", - указывают эксперты.

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