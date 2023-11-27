Рубль днем почти не меняется к основным валютам в ожидании новых стимулов

Москва. 27 ноября. Доллар США и китайский юань слегка дешевеют, евро, напротив, незначительно повышается на Московской бирже днем в понедельник. Рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 88,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,07 руб./EUR1, подорожав на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,84 копейки, до 91,39 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,2 копейки - до 12,37 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к основным валютам в ходе дневных торгов в ожидании новых стимулов. Ранее заметную поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам ноября. Во вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - налоговый период перестанет оказывать поддержку национальной валюте на текущей неделе, начинается декабрь - сезонно слабый период для рубля, который в настоящее время накладывается на сильный бюджетный импульс и госрасходы, говорится в комментарии эксперта компании "БКС Экспресс" Василия Карпунина.

Что касается ключевых поддержек по паре доллар/рубль, то они расположены около нижней границы годового растущего тренда на 85-86 руб./$1, считает аналитик.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 87-89 руб./$1, по паре евро/рубль - 95,5-97,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль продолжает сохранять набранный за последние дни потенциал, балансируя вокруг уровней 88 руб./$1. При этом заметных драйверов для его дальнейшего активного движения вверх на данный момент не наблюдается. В пользу российской валюты продолжают выступать активизация подготовки экспортеров к предстоящему налоговому периоду, а также общая ситуация в стране с налаживанием новых логистических цепочек, постепенное снижение спроса на импорт на фоне высокой ставки. Против рубля - все еще сохраняющиеся геополитические риски. Тем временем нефтяные котировки немного опустились вниз, поэтому ждать от них поддержки для национальной валюты в ближайшее время также не приходится", - отмечет эксперт.

Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и консолидация котировок нефти в диапазоне $79-80 за баррель Brent в начале текущей недели, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль отступал до уровня выше 89 руб./$1 в пятницу в связи с повышением спроса на иностранную валюту перед выходными, но по итогам дня сумел отыграть почти все потери и восстановиться до 88,6 руб./$1, - напоминают эксперты. - В понедельник утром в условиях низкой ликвидности на рынке рубль вновь подешевел до 89 руб./$1. Однако перед уплатой налогов завтра экспортеры могут нарастить продажи валюты, и тогда рубль укрепится до 88,5 руб./$1".

Баррель Brent в понедельник торгуется чуть ниже $80. На взгляд аналитиков SberCIB, в течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По их прогнозам, в понедельник цена Brent останется под давлением и будет держаться в диапазоне $79-80 за баррель.

Снижение цен на нефть немного усилилось днем в понедельник, инвесторы ждут перенесенной встречи министров стран-членов ОПЕК+.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,12% - до $79,67 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 1,24% - до $74,6 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщалось, встреча министров ОПЕК+ была перенесена на 30 ноября из-за разногласий внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Рынок в целом ждет, что Россия и Саудовская Аравия продлят действие добровольных ограничений на начало 2024 года, и также не исключает более масштабного снижения добычи со стороны всей группы в целом.