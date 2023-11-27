Акции Селигдара остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции холдинга "Селигдар" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Золотодобытчик отчитался о своих финансовых результатах по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. По итогам 9М "Селигдар" заработал для своих акционеров около 3,9 рубля скорректированной прибыли на акцию, доходность акционеров составила 5,7%. В четвертом квартале компания также реализует большую часть добытого золота, поэтому ждем от эмитента сильные результаты. По итогам 2023 года скорректированная прибыль на акцию может составить от 8 до 9 рублей, а доходность акционеров - от 11,8 до 13,2%, - указывают эксперты в обзоре. - Мы ждем существенный рост производства золота "Селигдаром" в следующие два года на фоне запуска месторождения "Хвойное". Добыча может прибавить около 65 тыс. унций или 26% от текущих значений. Акции холдинга продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными".

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