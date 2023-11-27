Индексы S&P и Nasdaq сохраняют шансы на подъем до годовых максимумов - БКС Экспресс

Индексы S&P и Nasdaq Composite сохраняют шансы на подъем до формальных годовых максимумов в ближайшие недели, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Амплитуда колебаний S&P в пятницу составила 0,2%, волатильность Nasdaq уложилась в полпроцента. Индексы остаются на годовых максимумах, до абсолютных пиков им не хватает около процента. Технически наблюдается усталость от нескончаемого ралли, подкинувшего в ноябре индексы на 10%. Скорее всего, основная доходность в 2023 году уже получена, и в декабре повторить успехи ноября вряд ли получится. Но дотянуться до формальных максимумов в ближайшие недели индексы акций все же могут: у S&P 500 они располагаются чуть выше 4600 пунктов, а у Nasdaq - около 14450 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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