Цена акций Магнита обладает шансами на постепенный рост до 7000 руб. - БКС Экспресс

Котировки акций "Магнита" обладают шансами на постепенный подъем к уровню 7000 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2022 год на уровне 412,13 руб. на акцию (доходность - 6,5%). Новость о дивидендах позитивна для бумаг, компания возвращается к выплатам после двухлетнего перерыва. Причем есть шансы на еще более высокие выплаты по итогам 2023 года с отсечкой ближе к лету 2024 года, - отмечает аналитик. - В среднесрочной перспективе дивидендный фактор вкупе с эффектом от выкупленных 29% акций (с дисконтом более 50% к рынку) могут оказать поддержку акциям "Магнита". Да, темпы роста бизнеса и ключевых финансовых показателей относительно главного конкурента X5 Retail Group сейчас ниже и вызывают вопросы, но дивиденды и рост казначейского пакета все-таки могут перевесить. В результате есть все шансы на постепенный подъем цены бумаги к максимальным значениям с осени 2021 года на уровне 7000 рублей за штуку".

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