Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Селигдара

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций производителя золота "Селигдар", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Холдинг представил финансовые результаты за 9М23 по МСФО. За счет обесценения российской валюты в 2023 году и соответствующего подорожания золота в рублях выручка выросла на 80% г/г (до 37 млрд руб.), а EBITDA (банковский показатель) - на 65% г/г (до 14,7 млрд руб.). Компания получила чистый убыток в 9 млрд руб., прежде всего из-за неденежных убытков от курсовых разниц в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля возникших в результате переоценки номинированных в золоте обязательств. Чистый долг увеличился на 2% г/г, достигнув 47,3 млрд руб., - указывает эксперт. - Ранее совет директоров эмитента рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9М23 в размере 2 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3%. Отсечка - 3 декабря 2023 года. Представленная отчетность по МСФО не принесла особых сюрпризов и в целом совпала с нашими прогнозами. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем акции эмитента, которые торгуются с небольшой премией по мультипликаторам к "Полюсу".

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