SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Магнита

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Михаил Красноперова и аналитика Екатерины Усановой.

"Эмитент в прошедшую пятницу объявил итоги заседания совета директоров, которое прошло 22 ноября. Рекомендовано выплатить дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет (предложенная дата закрытия реестра акционеров - 11 января 2024 года). Совокупная сумма дивидендных выплат составляет 42 млрд руб. а дивидендная доходность (с учетом цены предыдущего закрытия) равна 6,6%. Годовое общее собрание акционеров, на котором будет утверждаться решение о дивидендах, назначено на 28 декабря, - указывают эксперты инвестбанка. - Мы полагаем, что дивидендный потенциал "Магнита" больше, чем предложенная сумма, и она, возможно, ограничена текущим объемом денежных средств, накопленных на балансе материнской компании. "Магнит" 24 ноября завершил выкуп акций у нерезидентов. После двух раундов было выкуплено в общей сложности 29,2% акционерного капитала, и еще 0,5% было приобретено в результате двусторонней сделки в октябре. После завершения сделки доля квазиказначейских акций компании выросла на 29,7 п.п. (до 33,4%). Это значит, что при выплате дивидендов 14 млрд руб. из 42 млрд руб. придутся на квазиказначейские акции и, следовательно, вернутся на консолидированный баланс эмитента".

"На конец 2К23 совокупные денежные средства на консолидированном балансе "Магнита" составляли 299,4 млрд руб. Расходы на выкуп 29,7% акций по цене 2215 руб. за акцию составили 67 млрд руб. В октябре "Магнит" также приобрел KazanExpress. Сделка, по данным РБК, оценивалась приблизительно в 10 млрд руб. С учетом расходов на выкуп акций, приобретения маркетплейса, а также рекомендованных дивидендов, по нашей оценке, на балансе "Магнита" останутся денежные средства в размере около 194 млрд руб., что дает возможность для еще одной выплаты дивидендов, - пишут Красноперов и Усанова в материале инвестбанка. - Мы позитивно оцениваем действия эмитента, направленные на возобновление дивидендных выплат. На наш взгляд, 6,6% - хорошая дивидендная доходность с учетом того, что компания может провести еще одну выплату дивидендов. Подтверждаем оценку "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.