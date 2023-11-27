"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 2425 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,39%, стоп-приказ: 2000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг - рынок воспринял данную новость негативно, пишут аналитики. Однако при улучшении показателей, по их мнению, возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года "Группа Позитив" прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году, как заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - отмечают эксперты "Финама".

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